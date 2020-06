Ignoti buttano olio bruciato in curva sulla Chiaravalle – San Vito sullo Jonio: intervengono le Guardie ambientali

Ieri, nel pomeriggio, il Comando provinciale di Catanzaro delle Guardie ambientali d’Italia è stato avvisato che sulla strada Chiaravalle – San Vito sullo Jonio, ignoti avevano buttato, con un bidoncino, dell’olio bruciato in curva, rendendola pericolosissima per il traffico. Subito sono stati allertati i Vigili del Fuoco che, però, erano impossibilitati ad intervenire, perché non disponevano di solventi.

Le Guardie hanno, a questo punto, spolverato un po’ di segatura sull’olio, in modo da renderlo meno viscido.