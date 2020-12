Iatì (Per Reggio Città Metropolitana): “Il mio impegno di vita per far risorgere questa terra”

*di Filomena Iatì, consigliere comunale Per Reggio Città Metropolitana – Sarebbe fin troppo scontato ricordare ed evidenziare tutte le situazioni e gli eventi che hanno caratterizzato negativamente il 2020. Mi soffermerò solo sugli aspetti positivi dell’anno appena trascorso. È stato un anno intenso, difficile, complesso, ma unico per me.



Quando ho deciso di sposare il progetto di Angela Marcianò già sapevo che non sarebbe stato solo un impegno politico e sociale, ma anche un impegno di vita. Ho così scelto di intraprendere un percorso tortuoso ma esaltante, impegnativo ma divertente e, sin dall’inizio, ho avuto conferma del bene incondizionato dei miei familiari e dei miei amici, che non mi hanno mai lasciata sola ad affrontare tutte le difficoltà che man mano si presentavano. Poi, finita la prima tornata elettorale, la stima, l’affetto e la vicinanza dei miei cari si è rivelata in tutta la sua enorme grandezza, consentendomi di provare l’emozione di risultare la prima dei non eletti della mia lista.

Poi, quando a causa di una circostanza negativa, ho avuto l’onere e l’onore di sedere tra gli scranni di Palazzo San Giorgio, ho immediatamente realizzato l’enorme responsabilità che ricadeva su di me e, dopo un sentimento iniziale di profonda angoscia e paura, sono stata invasa da sentimenti positivi, primo fra tutti, una voglia di riscatto, che è la stessa di tutti i reggini che sognano una città migliore e si impegnano con determinazione e serietà affinché ciò avvenga. Ecco, è questo quello che mi auguro e vi auguro per il 2021, una Reggio migliore, all’altezza della immensa meraviglia che è!

Allo stesso modo, dal profondo del cuore mi auguro e vi auguro che il nuovo anno possa essere foriero di quella tranquillità di cui siamo stati ingiustamente privati, sotto più punti di vista.

Da amministratore di questa straordinaria città, ancora una volta e non mi stancherò mai di dirlo, scriverlo ma soprattutto metterlo in pratica, voglio rappresentare ai miei concittadini che l’unica vera forza motrice della mia azione politica ed amministrativa è e sarà sempre rivolta all’esclusivo interesse di Reggio e dei reggini.

Mai assisterete a proposte, iniziative, decisioni o espressioni di voto da parte mia che non abbiano come unico obiettivo il bene della città.

Oggi, così come in futuro non vedrete mai una opposizione sterile, di principio, ma sempre costruttiva, propositiva e severa. Sarò sempre ben contenta di contribuire in maniera fattiva ad accogliere proposte provenienti da qualsiasi parte politica per rendere migliore questa nostra amatissima città.

Reggio Calabria è una terra che merita di risorgere, per la sua storia, la sua bellezza e la sua importanza strategica. È con questo pensiero che voglio augurare a tutti voi un sereno e straordinario 2021!