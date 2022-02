Iatì (Impegno e Identità) rileva l’importanza sociale dei Corsi di primo soccorso: “Opinioni politiche differenti devono convergere per il bene di Reggio”

“Oggi – rende noto il consigliere comunale Filomena Iatì – la V Commissione Consiliare ha approvato la mozione relativa ai Corsi di primo soccorso per i cittadini, le associazioni e le società sportive, Corsi finalizzati ad acquisire una formazione specifica per l’apprendimento delle corrette modalità di azione tese a scongiurare il soffocamento o una prolungata ostruzione delle vie aeree, per aiutare una persona in difficoltà nell’attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati.



Vista l’importanza sociale e concreta della mozione, nonché l’assenza di impegno economico per il Comune, ho ritenuto opportuno apportare integrazioni e, quindi, sostenere l’atto presentato dal collega Quartuccio.

“La mia azione – puntualizza la rappresentante di ‘Impegno e Identità’ – è stata dettata sia dal ruolo di presidente di un ente di promozione sportiva che ricopro, sia dall’importante risvolto sociale del provvedimento in esame.

“Da consigliere comunale – sostiene l’avvocato Iatì – ritengo rispettoso degli interessi della comunità, basarsi esclusivamente sulla certezza che, di fronte a temi di vero e concreto risvolto sociale, anche le opinioni politiche differenti possano e debbano convergere per il bene della nostra città”.