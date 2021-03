Iatì (Impegno e Identità) richiama l’Amministrazione Falcomatà: “Indicibile quello che ho trovato a Sbarre Superiori”

Su richiesta del Comitato “Diramazione Lombardo”, questo sabato pomeriggio – rende noto Filomena Iatì, consigliere comunale di ‘Impegno e Identità a Reggio Calabria – sono stata ad ascoltare un collettivo di cittadini abbandonati da tanti anni dall’Amministrazione Comunale. In effetti, quello che ho trovato alla via Sbarre Superiori, Diramazione Lombardo, è qualcosa di indicibile: una strada totalmente abbandonata con voragini, perdite idriche e fognarie continue.

“Nonostante le promesse politiche avanzate durante le campagne elettorali e le continue richieste di intervento, l’unica azione amministrativa realizzata – ha constatato l’avvocato Iatì, tra i soci fondatori del Movimento civico presieduto da Angela Marcianò – è costituita da rattoppi inutili sulle reti idriche fognarie, nonché dinieghi motivati da una presunta natura privatistica della via. L’Amministrazione Comunale dimentica, però, che la natura pubblica è stata sbandierata ogni qualvolta i cittadini l’hanno interpellata per realizzare ristrutturazioni edilizie o accessi carrai per i quali l’Ente ha richiesto il pagamento della tassa comunale prevista per tali fattispecie.

La Diramazione Lombardo costituisce un esempio dei tanti presenti nella nostra città di spreco idrico, di cattiva utilizzazione del denaro pubblico attraverso inutili interventi di manutenzione, nonché la prova dell’assenza di programmazione.

“I cittadini di via Sbarre Superiori, Diramazione Lombardo, come l’intera città, hanno diritto – è la sollecitazione che arriva da Filomena Iatì – ad una risposta immediata, efficace e risolutiva del proprio grave disagio”.