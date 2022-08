I Vigili del fuoco hanno recuperato una persona caduta in un dirupo in Aspromonte

Alle 13:15 alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria è giunta la richiesta d’intervento per una persona caduta in un dirupo a Sant’Eufemia d’Aspromonte.

La segnalazione è pervenuta da un parente che il malcapitato, se pur ferito, era riuscito a contattare.

Dalla sala operativa dei Vigili del fuoco è stato predisposto l’invio della squadra del distaccamento di Palmi e di una squadra formata da personale speleo alpino fluviale.

Giunti nelle vicinanze del sito, i Vigili del fuoco hanno incontrato delle persone che hanno indicato il punto in cui si trovava la persona da soccorrere, ferita e impossibilitata a muoversi. Per raggiungerlo i Vigili hanno un torrente scosceso e con folta vegetazione.

Successivamente l’infortunato è stato posto su una barella per essere trasportato, non senza difficoltà, a valle fino a raggiungere la strada dove ad attendere c’era personale del 118.

Ricevute le prime cure del caso, il ferito è stato trasportato presso l’ospedale di Reggio di Calabria. Presente sul posto anche una pattuglia della locale stazione Carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte che ha provveduto agli adempimenti di competenza.