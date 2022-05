I vertici provinciali di FdI incontrano il commissario dell’Asp di Vibo Valentia

Il coordinatore provinciale di FdI, Pasquale La Gamba, accompagnato da una delegazione composta dai vicecoordinatori Maddalena Basile, Nuccio Falduto e Franco D’Agostino, hanno incontrato in un lungo e proficuo incontro con il dottor Giuseppe Giuliano, di recente (ri)nominato Commissario provinciale dell’Asp di Vibo Valentia.

Durante l’incontro si è parlato della drammatica situazione in cui si trova il presidio ospedaliero di Vibo Valentia dei lavori programmati ormai da molto tempo, della riorganizzazione delle strutture e della prosa carenza di personale medici.



Il Commissario ha rassicurato la delegazione del partito di Giorgia Meloni, della forte volontà di avviare entro la fine dell’anno la costruzione del nuovo ospedale cittadino per il quale FdI propone un monitoraggio pubblico periodico per evitare possibili interruzioni come nel passato. Questa è un’opera indispensabile per risolvere le annose difficoltà che costringono pazienti e personale a vivere con grande disagio nell’attuale nosocomio. È stata esaminata la funzione e l’importanza degli ospedali di Tropea e Serra San Bruno, e della necessità di rafforzare il ruolo dei plessi di Soriano Calabro, Pizzo Calabro e Nicotera nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.

Il coordinatore provinciale, Pasquale La Gamba, ha così commentato l’importante incontro: “Abbiamo fortemente apprezzato la grande disponibilità del commissario Giuliano a volersi confrontare con grande franchezza e sincerità. Riteniamo che la vera politica sia quella che dimostra attenzione per le problematiche del territorio e della sua comunità nell’interesse generale, soprattutto quando si parla di salute. Con questo spirito lo abbiamo incontrato per confrontarci sulle gravi carenze ereditate che registriamo giornalmente sul territorio. Abbiamo riscontrato, con piacere, la voglia di confronto manifestata e le iniziative intraprese e programmate per potenziare l’assistenza sanitaria della nostra provincia. Da canto nostro, come partito, abbiamo offerto la massima disponibilità e supporto nel sostenere tutte quelle iniziative che mirano a migliorare il difficile stato della sanità vibonese ma altresì, senza voler ovviamente entrare nel merito di quella che deve essere la libera gestione dell’ente, sapremo essere attenti e vigili osservatori. Quello di oggi è il primo degli incontri programmati, da questo coordinamento provinciale, con gli enti che operano nella nostra provincia; non potevamo non iniziare con l’ente che governa il comparto più importante e che certamente è quello che più sta a cuore ed è nell’interesse di tutta la collettività”.

Grande soddisfazione è stata manifestata dalla delegazione per il lungo ed intenso confronto e molto presto saranno edotti gli organi del partito.