I tormenti faticosi di un professore a Palazzo San Giorgio

Chi può mai mettere in discussione l’autorevolezza del professor Tonino Perna? Chi può mai dubitare del prestigio accumulato nel corso dei decenni dal docente universitario di Sociologia economica? Figura di altissimo livello culturale, noto ben al di là degli angusti confini locali, punto di riferimento intellettuale per tanti giovani studiosi, si ritrova oggi ad occuparsi di beghe e bagattelle di Palazzo San Giorgio, avendo accettato la proposta, avanzatagli da Giuseppe Falcomatà, di ricoprire l’incarico di vicesindaco di Reggio Calabria.

E, a fronte di un curriculum e di un carriera accademica che pochi possono vantare sebbene ben edotto, dai sei anni precedenti, circa la qualità dozzinale delle capacità politico-amministrative del Primo Cittadino, non può non sollevarsi imperioso un quesito: perché lo ha fatto? Perché si è adattato all’avvilente ruolo di foglia di fico che copre le bassezze municipali, almeno finché ciò non tornerà utile al sindaco? Ed è una domanda che, in altri termini, anch’egli ha cominciato a porsi già da qualche settimana. Lo ha fatto pubblicamente in quel “Diario non comune fuori dal Comune” che pubblica periodicamente sulla sua pagina Facebook. Riflessioni sparse che lasciano intuire le difficoltà già affrontate nel tentativo ininterrotto di districarsi in un mondo alieno abitato da compromessi al ribasso, tatticismi gretti, funambolismi spregiudicati, sfrontata incompetenza e, chissà, lo si scoprirà nelle aule di Giustizia, pesanti impronte di illegalità. Queste ultime settimane, a leggere i pensieri del professor Perna, sono state, purtroppo, contrassegnate da notti infernali, tra suocere incazzate per “la merda che galleggia….le auto trascinate dall’acqua insieme alla spazzatura!” e “notizie sconvolgenti” come l’arresto di Antonino Castorina per presunti brogli commessi in occasione delle recenti elezioni comunali. In particolare quest’ultimo evento ha traumatizzato in modo preoccupante il noto economista e sociologo reggino se, addirittura ore prima della sua effettiva esecuzione, ha avuto visione dell’attuazione del provvedimento restrittivo a carico del ras reggino del Partito Democratico. Gli investigatori, infatti, hanno informato gli organi di stampa con un flash arrivato nelle redazioni alle 8:53 della mattina del 14 dicembre, ma il docente universitario, come specificato in cima agli intimi pensieri svelati su Facebook, è rimasto sconvolto da questa notizia già nel cuore della notte mentre era intento a mettere nero su bianco ragionamenti sul patto intergenerazionale. Uno scarto tra l’eterea chimera tipicamente inseguita dagli intellettuali più prolifici e le miserie della realtà che irrompono nell’universo dorato delle intuizioni folgoranti. Un tonfo rovinoso che fa il paio con le imprecazioni arrivate poco meno di un paio di settimane fa direttamente dalla viva voce della suocera, offesa dai rimbrotti delle amiche sdegnate a causa “della città più sporca di prima” e dalle afflizioni del giornalaio e del panettiere, contrariati anch’essi perché umiliati da una vita quotidiana puzzolente. Ci ascolti professore, salti subito giù da questa nave che imbarca l’acqua dell’ignoranza: il salvagente della cultura provvederà a salvarla dai marosi dell’infamia e del dilettantismo. Lo faccia lei, perché non appena Falcomata comincerà a sentire il profumo, per lui insopportabile, dell’autonomia di pensiero, non esiterà a gettarla in fondo alle fredde acque putride dell’egoistica impassibilità.