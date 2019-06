I tirocinanti chiedono chiarezza: “Su di noi è calato il silenzio”

*Siamo uomini e donne, precari a tutti gli effetti utilizzati dalla Regione come tirocinanti per l’Istruzione (MIUR) e Beni Culturali (MIBACT).

L’8 marzo si è svolto un incontro tra l’assessore Robbe e le rappresentanze sindacali Cgil, Cisl e Uil. Nel corso dell’incontro si è deciso di dare prosecuzione a questi tirocini (MIUR-MIBACT) con attività di perfezionamento utili all’accesso ad opportunità lavorative nei settori in cui si è maturata l’esperienza. Con nota ai Ministeri competenti è stato chiesto, come per la Giustizia, la disponibilità a proseguire nelle attività. Ad oggi nessuna notizia è giunta in merito alla prosecuzione di questi tirocini, lasciando padri e madri di famiglia col fiato sospeso e in stato di reale bisogno. Le OO.SS citate sopra hanno chiesto di recente anche un incontro all’Assessorato al Lavoro che non ha avuto risposta finalizzato a discutere le problematiche inerenti i lavoratori tirocinanti Enti Locali, Miur, Mibact. Sta di fatto che dall’Assessorato al Lavoro è calato un silenzio incomprensibile in merito alla prosecuzione di tali tirocini e nessun rappresentante politico continua si ad interessarsi alla nostra causa. Però la Giunta regionale della Calabria, presieduta da Mario Oliverio, su proposta dell’assessore al Lavoro e al Welfare Angela Robbe, ha approvato una presa d’atto della proposta del Piano regionale per il triennio 2019/2021 per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali. Il tutto nel merito della legge regionale 18/09 che ha l’obbiettivo di promuovere il sistema regionale integrato di accoglienza ed il sostegno di azioni indirizzate all’inserimento socio lavorativo dei rifugiati richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria. Noi tirocinanti calabresi (MIUR-MIBACT) siamo da mesi a spasso e stiamo chiedendo, continuando ad essere ignorati, una risposta immediata riguardo alla prosecuzione delle attività di tirocinio (MIUR-MIBAC). La nostra dignità continua ad essere lesa e non sostenuta da iniziative valide in termini di prospettive di lavoro future, per noi stessi e per i nostri figli.

*Un gruppo di tirocinanti