I tirocinanti a Oliverio: “Assessorato al Lavoro assente, forse si aspettano le regionali”

Di seguito, pubblichiamo la lettera della portavoce dei tirocinanti Agnese Barbieri rivolta al Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio:

Carissimo presidente e governatore della Regione Calabria, chi le scrive non è certo un avversario del Partito Democratico ma questo non impedisce di farle presente che per colpa di alcune persone, della mancanza di vicinanza e di atteggiamento politico di sinistra, la gente confonde e associa la negligenza agli ideali. Questa premessa mi serve per ricordarle che ci sono molte partite in sospeso e un Assessorato al Lavoro senza un direttore generale, un Assessorato che non viene ricevuto dai Ministeri e il precariato della Calabria che ne sta pagando le conseguenze, un assessorato che è presente ai convegni ma a livello di operatività concreta è decisamente in alto mare perché bloccato.

La questione principale per la quale le scrivo, e da questo momento in poi in qualità di portavoce dei tirocinanti che la pensano come me, è la situazione che si verrà a creare da qui a breve per la scadenza delle convenzioni negli enti locali.

Preso atto che anche per noi, dopo molte peripezie è stata scelta la strada del percorso professionalizzante come i tirocinanti della giustizia, preso atto che la Regione ha avviato le procedure e dunque aspetta le autorizzazioni dal Ministero dell’Interno dall’8 marzo 2019, preso atto che a Roma si fanno riunioni sul precariato e non convocano l’assessore regionale Robbe, non ci spieghiamo come mai solo il sindacato si interfaccia con tutta la politica romana per cercare di ricevere qualche risposta.

Ogni tanto esce qualche timida nota stampa dalla Regione ma onestamente ci saremmo aspettati una verve diversa visto l’entusiasmo che ha dimostrato quando parlava dei 24 mesi.

Fatto questo doveroso preambolo, anche molto diplomatico, mi corre l’obbligo di chiederle apertamente se state aspettando le regionali, il nuovo assetto politico delle candidature, o che vi sbeffeggino ancora? Noi non abbiamo più tempo e le convenzioni nei comuni, dove per il 90% dei sindaci siamo lavoro gratuito e numeri, poiché ogni scusa è buona ultimamente per avviare tirocini aperti a tutti e c’è la continuità del risparmio per gli enti che ci “ospitano”, stanno per scadere e non si riesce a capire quando la Regione chiederà con forza a Roma cosa hanno intenzione di fare. Cordiali saluti e in attesa di sue notizie continueremo a trarre conclusioni in vari sensi.