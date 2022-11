I sindaci escono allo scoperto: “Barillari ci porta sull’abbandono dell’idea che a Serra San Bruno ci possa essere l’ospedale”

“Leggiamo su un quotidiano regionale on-line una dichiarazione abbastanza confusa e contraddittoria del sindaco di Serra San Bruno, con la quale ci fa sapere che non ha partecipato al sit-in di ieri presso l’ospedale di Serra San Bruno, perché, pur comprendendo ‘la scelta di alcuni sindaci (la quasi totalità – 7 su 9) di esternare la propria rabbia (sic) per la situazione sanitaria locale’, non la condivide e, assumendo la veste del maestro, elargisce, erga omnes, consigli su come i sindaci dovrebbero ‘avvalersi nel modo più incisivo del proprio ruolo istituzionale’”.

I sindaci di Spadola (Cosimo Damiano Piromalli), Brognaturo (Rossana Tassone), Ovidio Romano (Simbario), Nardodipace (Antonio Demasi), Fabrizia (Francesco Fazio), Vallelonga (Abdon Egidio Servello) e San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello) cancellano ogni dubbio sulla loro posizione e contestano apertamente la linea del loro omologo di Serra San Bruno, Alfredo Barillari.

“È del tutto evidente – affermano – che è sempre e comunque legittimo non condividere iniziative politiche e scelte strategiche, ma è altrettanto legittimo decidere di non seguire più nei suoi pellegrinaggi presso l’Asp di Vibo Valentia il sindaco di Serra San Bruno che ha voluto imporre sempre il suo punto di vista. E adesso che non è più così spedisce la palla in tribuna, tentando di narcotizzare ogni iniziativa pubblica: la stessa notizia di un suo incontro con il commissario regionale alla sanità è successiva alle iniziative di questo gruppo di sindaci e la stessa convocazione del Consiglio comunale avviene su richiesta della minoranza”.

I termini utilizzati e la sostanza del messaggio lasciano presumere qualcosa in più di una semplice divergenza di opinioni e nei passaggi successivi i sindaci sono ancora più espliciti: “da mesi, o meglio da qualche anno, il sindaco di Serra San Bruno ci porta ‘a spasso’ lungo una strada che conduce, di fatto, all’abbandono persino dell’idea che a Serra San Bruno ci possa essere un ospedale. Noi – concludono – non ci rassegniamo e contrariamente a quello che altri possano fare e pensare, noi porteremo avanti questa battaglia per l’ospedale a cui, naturalmente, crediamo si possa unire anche il sindaco di Serra San Bruno, mentre chiediamo che venga, comunque, supportata dalle iniziative legittime dei cittadini delle Serre”.