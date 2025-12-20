I segreti delle bollicine nelle bottiglie di champagne, prosecco e vino spumante: lezione magistrale all’IIS P.Galluppi di Tropea

Con l’arrivo del Natale e delle feste tantissime bottiglie verranno stappate. In particolare dai vini più pregiati a quelli più commerciali. Ma come fare a riconoscere la qualità e le caratteristiche? Quali sono le proprietà e i segreti che custodisce una bottiglia di champagne, di prosecco o di spumante?

Nella serata di giovedì, nei laboratori dell’Istituto Alberghiero ricadente nell’IIS “P.Galluppi” di Tropea, si è svolta una affascinante “masterclass” sul mondo delle bollicine. A fare da guida nell’infinito mondo delle bollicine, il professor Piero Cuda (docente di Sala Bar). A seguire la lezione magistrale gli studenti del Corso Serale, oltre che i docenti e tanti ospiti. Al termine il saluto da parte del dirigente scolastico, professor Nicolantonio Cutuli, che oltre a porgere gli auguri, ha anche elogiato il professor Cuda per queste esperienze formative delle masterclass, trasversali a tutte le discipline e che fanno parte del percorso didattico-formativo dei “Simposi Demeter”. Tra gli ospiti, insieme al responsabile di sede, professor Giuseppe Carlino, e al vicepreside, professor Antonino Pesce, anche la DSGA dell’IIS Galluppi di Tropea, Ortenzia Caliò.

Come si trasforma l’uva in champagne, con i tre metodi che vengono impiegati (Classico, Tradizionale o Ancestrale e Charmat) e i diversi disciplinari. E quali sono le differenze fondamentali tra champagne, vino spumante e prosecco. E ancora i segreti custoditi nelle bottiglie, nella loro forma, nel tappo per conservare la magia delle bollicine. Ma anche i metodi di conservazione e la tecnica della sciabolata. E ancora a che temperature deve essere versato lo champagne e il prosecco.

È stato un viaggio che ha catturato l’attenzione dei presenti. Conoscenze, tecniche e raffinatezze di stile per gustare un prodotto che dentro si porta secoli di storia, come lo champagne, che risale al XVII secolo, con la scoperta della fermentazione in bottiglia attribuita al monaco Dom Pérignon, mentre l’origine del prosecco è più recente, XIX secolo. Ma dietro c’è anche la competizione tra l’Italia, il maggiore produttore di prosecco e la Francia, nella cui omonima regione, nasce il più pregiato champagne. Ma dietro questo prodotto che rappresenta, nell’immaginario collettivo, la sublimazione della celebrazione, dell’eleganza e del prestigio, custodisce anche l’aneddotica, come la famosa battuta di Napoleone “Nella vittoria lo champagne ce lo meritiamo, nella sconfitta ne abbiamo bisogno”. Come ha rivelato il professor Cuda, Napoleone Bonaparte frequentava le “maison di champagne” in particolare Moet & Chandon, che in suo onore produsse l’etichetta “Imperial”. Come sempre la storia del vino – o del buon cibo – si intreccia indissolubilmente con quella degli uomini, con il loro destino. Come accade alla Formula Uno, la massima competizione delle macchine da corsa, in cui da qualche tempo, invece di festeggiare con lo champagne, adesso i piloti stappano una bottiglia di Ferrari. Ironia della sorte in un periodo in cui la Ferrari non riesce più a vincere.