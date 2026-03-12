I segreti della Domotek Reggio Calabria raccontati dal team manager Crucitti

La Domotek Volley Reggio Calabria ha vinto la Coppa Italia Del Monte di Serie A3, alzando al cielo il primo trofeo nazionale della sua giovane e brillante storia. Un’impresa maturata al termine di una finale al cardiopalma contro Reggio Emilia, chiusa con una grande rimonta dopo essere stata sotto 2-0.

A raccontare l’atmosfera è il team manager Mirko Crucitti, autentico motore trainante del progetto amaranto: “Per la prima volta abbiamo portato la Coppa Italia Del Monte di Serie A3 a Reggio Calabria, nella nostra città. Dopo solo tre anni di vita della nostra società, è tutto indescrivibile. Sembra quasi un sogno impossibile, invece l’abbiamo fatta. Sotto 2-0 ci credevano in pochi, ma chi era in campo e noi in panchina ci credevamo. Il momento più alto è stato l’ultimo punto. Fino a quel momento avevamo sempre un po’ di tensione, perché era un attimo e la perdevi. Eravamo tesi. Poi, quando siamo scoppiati in lacrime per la vittoria, è stato il momento più bello. In quel punto abbiamo lasciato spazio solo alle emozioni.”

Nel tripudio della festa, il pensiero del team manager non può che andare a chi lo ha sostenuto e formato: “La dedica personale va alla mia famiglia, e a chi mi ha formato all’interno del mondo della pallavolo, sia a livello societario che federale”.

Ma la dedica più grande è collettiva, e va direttamente al cuore pulsante di questa avventura: i tifosi: “Come società, la dobbiamo dedicare interamente a loro. Erano quasi 100 a Belluno, e altrettanti qui ad attenderci all’aeroporto. Non potevamo chiedere un sostegno migliore. Grazie.”