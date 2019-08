I rischi per l’economia reale: i segnali della possibile crisi

*di Sarah Yacoubi – In che modo la chiusura dell’aeroporto di Hong Kong influisce sulla sua economia e sulle società straniere?

Non si vede alcuna chiara giustificazione per la cupa recessione: la spesa aziendale in beni, come le attrezzature, si è stabilizzata a livello globale e il mercato del lavoro è flessibile.

Tuttavia, ecco alcuni dei maggiori rischi che hanno colpito recentemente l’economia: in primo luogo, la guerra commerciale tra Pechino e Washington, se Pechino e Washington continueranno ad aumentare le tensioni, ciò potrebbe influire sulla fiducia delle imprese. Il Fondo monetario internazionale ha avvertito che la crescita nel 2020 si dimezzerà se il conflitto si intensificherà.

Un altro grosso rischio è che le banche centrali non agiranno, provocando una reazione negativa nei mercati finanziari che si nutrono di economia reale. La Federal Reserve americana ha tagliato i tassi di interesse il mese scorso per la prima volta in 11 anni, mentre la pressione cinese sta aumentando per tagliare il suo tasso di interesse chiave per la prima volta in quattro anni. Anche altre banche centrali dall’India alla Thailandia hanno tagliato i tassi di interesse e sono previsti ulteriori tagli.

È la calma prima della tempesta.

La tempesta di prezzi elevati, il commercio stagnante e il fallimento di banche, società e persino paesi, mentre la disputa commerciale Usa-Cina si è trasformata in una guerra valutaria su vasta scala.

Le sue implicazioni includono i crescenti fallimenti aziendali, i licenziamenti in aumento negli Stati Uniti, la riduzione della domanda di petrolio e la riduzione dei prezzi.

Durante le negoziazioni di mercoledì, i rendimenti del Tesoro Usa sono crollati quando la curva dei rendimenti ha subito per la prima volta una grave inversione dalla fine del 2005. L’allarme ha suonato una recessione per anni, sollevando mercoledì le maggiori preoccupazioni nei mercati globali, spingendo la maggior parte verso il rosso.

La recessione globale è già iniziata.

I tassi di interesse inizieranno senza dubbio a rivelarlo, e ora viviamo in ciò che Ulf Lyndall chiama “l’estate della paura”. Si aspetta che l’indice statunitense Dow Jones diventi un mercato orso decennale.

I prezzi delle azioni statunitensi sono ora al loro secondo massimo da 150 anni e i prezzi devono scendere. Non si tratta di vedere un crollo.

Trump ha descritto la Cina come manipolando il prezzo della sua valuta, e se il presidente degli Stati Uniti continua ad agire in modo aggressivo, la Cina potrebbe essere costretta a danneggiare i mercati statunitensi.

Gli Stati Uniti e la Cina sono ora in una guerra fredda vecchia di decenni che sta rimodellando l’economia e la politica del mondo.

Allo stesso tempo, il piano decennale della Fed non è riuscito a proteggere l’economia reale con i titoli: non esiste un piano alternativo, motivo per cui esiste una domanda di oro.

La banca centrale o la Federal Reserve proveranno a risolvere tutto ciò attraverso ulteriori tagli dei tassi di interesse, ma non è più possibile risolvere i problemi del debito con più debito.

I banchieri centrali sono alla disperata ricerca di un risarcimento per i danni causati da un eccentrico presidente degli Stati Uniti e non saranno in grado di creare una crescita reale.

I piani di spesa in conto capitale sono ora accantonati, le vendite di case stanno calando, nonostante i tassi ipotecari più bassi.

La valuta americana è sopravvalutata del 25% rispetto all’euro. È un candidato per un forte declino.

È davvero l’estate della paura.

Spesso, l’intensa competizione tra due potenze mondiali per la leadership economica finisce spesso in una guerra fredda.

*Docente universitario a contratto “Universita Pegaso”