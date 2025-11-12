I reggini Andrea Meduri, Simona Belvedere e Isabella Cardile protagonisti della Half Marathon di Calabria 2025

La terza edizione della CO.RO. Half Marathon 2025 ha visto protagonisti della manifestazione svoltasi la scorsa Domenica 9 Novembre 2025 i reggini Andrea Meduri, Simona Belvedere e Isabella Cardile.

La manifestazione alla sua terza edizione ha avuto grandi riscontri dai migliori runners calabresi e non solo. La manifestazione organizzata dalla società CorriCastrovillari capitanata dal presidente Gianfranco Milanese ha visto trionfare l’azzurro della nazionale italiana Luca Ursano il quale ha chiuso in 21Km in 1h06’27”.

Tra le donne primeggiano Simona Belvedere (Atletica Brother), velocista specializzata nelle discipline degli 800 e 1500 in pista, si laurea campionessa regionale di mezza maratona chiudendo in 1h28’32”. Grande risultato anche per l’atleta reggina Isabella Cardile (Violetta Running Club) che al debutto si classifica 3° assoluta e 1°posto per la categoria Seniores Femminile con 1h35’04”.

Ottima prestazione anche per Andrea Meduri che chiude in 1h19’58” al debutto in mezza conquistando il 5° posto assoluto e 2° posto nella categoria Master 35. L’atleta reggino anch’esso tesserato per la Violetta Running Club ha già raggiunto il 2°posto per la categoria M35 al recente campionato regionale 10K su strada e primato regionale di categoria sul 5K su strada.

Sia Isabella Cardile che Andrea Meduri sono seguiti dal loro mentore Francesco Monti, reggino ed ex runner di rilievo nazionale che ha trasmesso grande entusiasmo ai nuovi ingressi in squadra.