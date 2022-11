I ragazzi della scuola calcio “San Bruno” effettuano le sedute tecniche con il Perugia

I ragazzi della scuola calcio “San Bruno” si sono recati presso il centro sportivo “Paolo Rossi” di Perugia dove hanno preso parte alle sedute tecniche che saranno valutate dagli esperti dell’Ac Perugia 1905. Un’esperienza unica, quella che hanno vissuto i giovani sportivi delle Serre, che ha premesso di approfondire valori tecnici e ed umani e di conoscere una realtà di riconosciuto livello. “Si è trattato – hanno commentato gli allenatori Michele e Salvatore Zaffino – di un momento di crescita che consentirà ai ragazzi di fare un ulteriore salto di qualità. Tommaso Gigliotti, Alessio Pantaleo, Francesco Cavallaro, Bruno Gallè, Domenico Mazzarella, Raffaele Staltari, Nicola Pio Tassone, Antonio Bava, Aurora Zaffino, Nicola Tassone e Bruno Barillari hanno mostrato vivo entusiasmo per questo viaggio che li ha introdotti nel mondo della sana competizione calcistica. La nostra collaborazione con il Perugia – ha concluso – proseguirà a lungo, visti i notevoli effetti positivi per i nostri ragazzi”. Dunque, ci saranno nuovi incontri nella cittadina umbra che rinsalderanno il legame con Serra San Bruno. All’evento ha partecipato anche il dirigente accompagnatore Fernando Staltari, che segue da vicino i progressi degli aspiranti calciatori del domani. Inoltre, sono in programma nuove iniziative a livello nazionale che faranno crescere l’offerta ed il prestigio della scuola calcio “San Bruno“.