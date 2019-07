I provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale

Il presidente della Regione Mario Oliverio ha presieduto la Giunta che, nella riunione di oggi, ha approvato, su proposta dello stesso presidente, l’istituzione del registro regionale della biodiversità in attuazione alla legge regionale n.14/2018 riguardante la tutela, la conservazione e la valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.

Approvato, poi, il calendario venatorio per gli anni 2019-2020.

Su indicazione dall’assessore al Lavoro e Welfare Angela Robbe l’Esecutivo ha inoltre rinnovato l’accordo di programma politico istituzionale per la realizzazione di percorsi di riqualificazione professionale al fine del reinserimento occupazionale di lavoratori con qualifica di installatori di utenze telefoniche già identificati dai Centri per l’impiego.

Infine sono state deliberate una serie di variazioni di Bilancio proposte dall’assessore al Bilancio Mariateresa Fragomeni.