I progetti per Serra e l’approccio per il futuro: Luigi Tassone ospite di “On the news”

I progetti messi in campo ed in fase di realizzazione per lo sviluppo di Serra San Bruno, le azioni volte ad intercettare nuovi finanziamenti, gli interventi nelle sedi istituzionali a beneficio della comunità, il modo di affrontare le criticità, la composizione di una squadra che coniuga “esperienza e rinnovamento”. Su questi punti si concentrerà il già sindaco Luigi Tassone, oggi candidato alla carica di consigliere comunale, nel corso della puntata di “On the news” che sarà trasmessa sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. L’esponente della lista “Uniti per Serra” – che sostiene il candidato a sindaco Antonio Procopio – esporrà il suo punto di vista e, rispondendo alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), illustrerà l’approccio alla campagna elettorale in corso.