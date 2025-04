I partigiani Di Tocco ed il valore della libertà: San Nicola da Crissa e l’Anpi contro l’autoritarismo e l’oppressione

Ha avuto luogo nella Sala consiliare di San Nicola da Crissa la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria alla memoria dei partigiani Maria, Bice e Antonio Di Tocco. L’iniziativa, introdotta dal sindaco Giuseppe Condello che ha riflettuto sull’inestimabile valore della libertà e sulla necessità di preservare questo bene essenziale, ha visto la partecipazione di una rappresentanza della famiglia Di Tocco, commossa ed emozionata per il ricordo di quegli eroi che ci hanno consegnato la realtà attuale.

Ad approfondire le dinamiche della resistenza quale “evento storico discriminante” ci ha pensato il presidente del Comitato provinciale Anpi Carmine Armellino che ha preliminarmente analizzato quelle che, a suo avviso, sono le caratteristiche peculiari della Costituzione italiana: “democratica, antifascista, antipopulista, antiautoritaria”. Dopo aver sottolineato la necessità di un sistema di contrappesi volto a mantenere gli equilibri dell’architettura costituzionale, che resista anche a cambiamenti e riforme nelle diverse fasi storiche, ha esaltato le battaglie dei partigiani della nostra terra, “giovani formatisi nell’epoca fascista, figli del pensiero unico, educati a riconoscere un solo capo, un solo uomo al comando” che però “hanno sentito forte l’anelito alla libertà” e che “hanno capito che ogni uomo e ogni donna aveva diritto al protagonismo nella vita politica, alla libertà di esprimere le proprie idee, di operare scelte per il loro futuro”.

L’attenzione è stata poi focalizzata sulla ritirata nazista nei periodi a cavallo della firma dell’armistizio con le uccisioni di Palmi, Taurianova, Rizziconi (dove i morti sono 17, per lo più adolescenti, e 56 sono i feriti) e Acquappesa (5 giovani) e sulle insurrezioni in territorio meridionale. Un dato posto in rilievo è stato quello relativo alla liberazione di Torino: “i meridionali erano almeno un terzo e non è poco considerando che la loro terra era libera da più di un anno”.

Particolarmente significativo il contributo biografico dello storico e archeologo Dario Godano, che ha rimarcato le azioni della resistenza di Tropea ed il coraggio della famiglia Di Tocco.

Una giornata dunque di grande interesse che ha dato nuova linfa all’esigenza di mantenere vivi i ricordi e di continuare a porre in primo piano tutto ciò che è alla base della libertà.