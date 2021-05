I militanti della Fiamma ripartono con un’agenda piena di impegni: si comincia sabato con Coordinamento regionale e Festa del Tesseramento

Riprendono le attività sul territorio della Fiamma Tricolore: dopo le varie restrizioni dovute al Covid i militanti della Fiamma ripartono da sabato 29 maggio con un’agenda piena di impegni.



Una nota della Federazione provinciale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore di Reggio Calabria informa che: “Durante la mattinata, alla presenza del Segretario regionale Francesco De Leo, faremo visita ai militanti di Gioia Tauro, Rizziconi, Melicuccà e Taurianova: tante le bandierine che il nostro movimento ha messo in provincia negli ultimi mesi nonostante la pandemia. Per l’occasione, oltre a fare il punto della situazione attuale del partito, tratteremo con i dirigenti locali i temi e problemi che affliggono il territorio tra cui quello più recente riguardante la discarica di Melicuccà già al centro dell’attenzione nelle ultime settimane.

Dopo il pranzo comunitario, con il neo-segretario di Reggio Calabria Giuseppe Gioffrè, ci sposteremo presso la sede della federazione dove a partire dalle ore 15.00 si terrà una riunione di segreteria regionale con i dirigenti e i segretari delle altre province calabresi. Punto principale all’ordine del giorno quello delle elezioni regionali, già più volte rinviate e di cui ad oggi non conosciamo la data: già nei giorni scorsi il Movimento Sociale ha annunciato la sua partecipazione alla competizione elettorale per la quale stiamo procedendo alla stesura del programma”. “Per concludere, a partire dalle 17.30, le porte della nostra sede – rende noto la Fiamma Tricolore- si apriranno a tutti coloro i quali vorranno tesserarsi al movimento per l’anno 2021: ci sarà così occasione di discutere e confrontarsi tra vecchi e nuovi militanti, portare proposte e nuove idee: i moduli di adesione correttamente compilati dovranno essere consegnati al responsabile del tesseramento dott. Emanuel Azzarà.

Un brindisi tra tutti gli intervenuti offerto dalla federazione provinciale concluderà la giornata”.