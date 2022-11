I migliori bonus offerti dai casinò online

Gli appassionati del gioco d’azzardo online in Italia conoscono o dovrebbero conoscere molto bene i bonus che vengono offerti dai diversi siti ai giocatori. Infatti, questo genere di incentivi permette di avere delle somme extra da giocare e, così facendo, aumentano anche le possibilità di vittoria.

Andiamo quindi a vedere, qui di seguito, cosa sono in dettaglio e come funzionano, insieme alla nostra gradita ospite di oggi, cioè Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming che ci guiderà nella scopertadei migliori bonus casino online in Italia.

I principali bonus dei casinò online italiani

Prima di cominciare vogliamo illustrarti gli argomenti che andremo ad affrontare insieme. Principalmente affronteremo queste tre soggetti, divisi per opportune sottocategorie che possono risultare molto interessanti proprio perché intrecciate con l’argomento in questione:

Codici

Premi per cellulare

Migliori bonus

Codici

Cosa si intende quando parliamo di codici in termini di bonus per i casinò online? In questo caso un codice è una semplice stringa alfanumerica che deve essere inserita in un apposito campo nel momento in cui si richiede il rilascio di un premio specifico. Ad esempio, per sbloccare e ottenere bonus di iscrizione a una partita di poker si deve inserire un codice “CASINO2000”. Senza l’inserimento corretto del codice, non è possibile ricevere bonus. Assicurati quindi di controllare il codice due volte prima di immetterlo.

Ti ricordiamo che prima di richiedere qualsiasi premio, è di vitale importanza leggere i termini e le condizioni del sito per evitare fraintendimenti. Infatti, potrebbe esserci un importo massimo che puoi vincere o potrebbero essere in votire requisiti di scommessa di cui devi essere a conoscenza.

Inoltre, assicurati di controllare quali giochi sono idonei. Tutti i bonus dei casinò online funzionano in modo diverso e mentre alcuni ti permettono di tentare la fortuna con tutti i giochi da casinò con soldi veri, altri ti limitano a una manciata di tipi di giochi, come le slot online o il poker.

Inoltre, i migliori casinò online tendono a offrire requisiti di scommessa equi, che ti danno le migliori possibilità di successo. E poiché i bonus dei casinò online sono essenzialmente extra, non c’è davvero modo di perdere. Dovresti solo scegliere quelli che ti possono più utili. Richiedere le promozioni del casinò è qualcosa di davvero molto facile. In genere devi solo creare un account, effettuare un primo deposito e poi sei libero di richiedere un premio di iscrizione.

Che cos’è un premio per cellulare?

Un premio mobile è un’offerta da parte un sito di gioco d’azzardo che puoi utilizzare sul tuo dispositivo mobile, cioè un cellulare o uno smartphone. In pratica, non esiste davvero un bonus mobile, nel senso che sono diversi da tutti gli altri bonus offerti dai casinò online. Piuttosto, invece di utilizzarlo sul tuo computer desktop, lo usi semplicemente sul tuo dispositivo mobile. Naturalmente, i migliori casinò mobili rendono più facile richiedere questi tipi di promozioni.

Presta sempre attenzione alla sua data perché se richiedi questo genere di offerte ma non le utilizzi per tempo queste finiranno inevitabilmente per scadere e non potranno essere utilizzati al di fuori del tempo stabilito.

Altri i bonus del casinò online a cui dovresti prestare attenzione includono bonus cashback, bonus senza deposito, bonus per nuovi giochi, bonus per scommesse sportive, bonus high roller e bonus VIP esclusivi. Puoi anche richiedere fiches gratuite e giri bonus regolari. Ti senti pronto per esplorare i migliori bonus del casinò? Abbiamo elencato i migliori bonus di casinò online redditizi che puoi richiedere, nonché dove puoi richiederli e come richiederli.

Assicurati sempre di effettuare la scelta migliore più adatta a te e alle tue preferenze di gioco, sia se decidi di giocare a casinò operanti in Italia regolamentati dalla legislazione nazionale, cioè quelli aventi la certificazione AAMS, sia se invece opti per utilizzare siti internazionali che rispondono a leggi non italiane.

I casinò che offrono i migliori bonus

Questi sono i casinò che offrono attualmente i migliori incentivi di gioco:

888casino

Unibet

Mansion

Leovegas

Betway

Betclic

Eurobet

Luckia

StarCasino

StarVegas

888casino mette a diposizione della propria utenza un’ampia varietà di giochi. La percentuale di payout fornita da Unibet è decisamente convincente Mansion piace molto la scelta di giochi dotati di jackpot. Leovegas ha un’assistenza clienti è sempre disponibile 24/7. Betway ci piace invece perché offre diversi incentivi di benvenuto. Gli utenti di Betclic possono sempre contare su un Vip Club decisamente di qualità. Eurobet dispone di un app mobile molto divertente. Risulta ottimo il servizio di assistenza clienti in lingua italiana di Luckia.StarCasino è uno dei siti migliori per chi ama le slot mentre Starvegas dispone di ottimi bonus senza deposito

Bonus offerti

Su Unibet si può arrivare ad avere un ulteriore quota per gioca pari a 5000 euro, in un tempo relativamente breve, tutto avviene entro 2 giorni. Su Eurobet si può ottenere un incentivo di 1000 euro, entro una giornata lavorativa. Anche su 888casino il tempo di rilascio è di una giornata lavorativa, ma non si può richiedere più di 500 euro. Chiudiamo con Luckia, qui i tempi vanno da uno a tre giorni e StarVegas, dove oltre ai 100 euro vanno ad aggiungersi anche più 30 Spin, giri, gratuiti

Conclusione

Ricorda che i casinò online cambiano spesso i bonus offerti, quindi è sempre meglio controllarli. Effettua una semplice ricerca prima di iscriverti a colpo sicuro.