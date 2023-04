I “magnifici 19” della Vª B del “Panella” si sono ritrovati ancora dopo 31 anni dal diploma

Ritrovarsi dopo 31 anni dal diploma, la bellezza di rivivere insieme momenti che non torneranno più:

la scuola, i professori, il diploma, le scuse per marinare la scuola per poi andare a Gambarie con chi aveva già la patente, oppure ritrovarsi in sala giochi dopo lo sciopero e tante tante altre avventure raccontate intorno a un tavolo rivivendo quei bellissimi momenti.



Questo è quello che è successo pochi giorni fa a Reggio Calabria, dove gli ex ragazzi della Vª B Chimici dell’Istituto Tecnico “Panella” si sono rivisti. Un gruppo coeso che costantemente si ritrova nelle occasioni, quelle belle, ma anche in quelle meno belle, e porta con sé i valori dell’amicizia, del rispetto, dello stare insieme e dell’aiuto reciproco. Sembra una favola, ma è quello che succede a questo gruppo di giovani uomini che nei giorni scorsi si sono ritrovati, in quanto protagonisti di quella classe, per festeggiare i 31 anni dal diploma con tanto di torta e fotografie.

Eccoli all’appello gli ex ragazzi di ieri, oggi maturi cinquantenni.

Davide Cananzi, Carmelo Caracciolo, Domenico Caridi, Antonino Condò, Luciano Costantini, Demetrio Delfino, Giuseppe Focà, Fossato Antonino, Furfari Domenico, Fortunato Lucisano, Roberto Prisa, Rocco Romeo,Vincenzo Scappatura, Domenico Sciarrone, Francesco Scopelliti, Demetrio Triglia, Consolato Verduci, Fortunato Vilasi, Michele Zema.

I “magnifici 19” di quella Vª B che ancora una volta si sono ripromessi di non perdersi di vista e di tornare a rivedersi presto con un sogno nel cassetto: fare un viaggio insieme per andare a trovare in Germania il compagno di scuola che non vedono da più di vent’anni. Speriamo che questo sogno si realizzi. In bocca al lupo ragazzi della Vª B.