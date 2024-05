I maestri Otto Schwarz e Jacob de Haan al “Filadelfia Festival”

Si svolgerà sabato, alle ore 18, nella suggestiva piazza Monsignor Serrao a Filadelfia, l’evento conclusivo del “Filadelfia Festival 2024”, organizzato dall’associazione “Melody Music”. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Comune di Filadelfia e della Provincia di Vibo Valentia.

Sarà un’occasione unica e irripetibile per assistere a un concerto di altissimo livello, che vedrà protagonisti i maestri Otto M. Schwarz (Austria) e Jacob de Haan Olanda), compositori di fama internazionale.

Il programma si preannuncia ricco di contributi di altissimo livello. I brani saranno eseguiti dagli ottanta elementi dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria diretta dal M° Antonino Manuli e dell’Orchestra di Fiati “G. Gemelli”. Si potrà anche ascoltare, in anteprima mondiale, il brano “Omens- Secret Symbols“ di Otto Schwarz (commissionato dall’Associazione Melody) e assistere all’esecuzione di “Filadelfia” di Jacob De Haan, già rappresentato in prima mondiale, in occasione della X Edizione del “Filadelfia Festival”.

Il sindaco Anna Bartucca esprime il proprio plauso per questa iniziativa, “esempio di armonica bellezza e strumento di incontro e di confronto, in un luogo che ha a cuore la musica e desidera rilanciarla al cuore del mondo”.