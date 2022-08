I grandi fasti del calcio calabrese in Serie A: da Cozza a Rolando Bianchi, passando per il miracolo Nicola

C’era una volta la Reggina al Granillo che infuocava le domeniche in A dei granata con le prodezze di Cozza e Nakamura. C’era Rolando Bianchi, astro nascente volato in Inghilterra al City. E poi c’era il Crotone in A, i cui ricordi sono ancora freschissimi, con i tre anni di fila di permanenza in massima serie e una clamorosa salvezza nelle ultime giornate ad opera dello specialista Nicola. Negli anni anche il calcio calabrese ha saputo emozionare, stupire e lasciare un segno in grassetto negli almanacchi sportivi.

Quelli del binomio Cozza-Nakamura erano gli anni in panchina di Mutti e De Canio: come la stagione 2003-04, quando gli abbonamenti sottoscritti al Granillo furono oltre 23.000. Erano gli anni del calcio con gli stadi pieni. Francesco Cozza, capitano dei granata, entusiasmava carismaticamente gli spalti. Dal sol levante Shunsuke Nakamura era il tocco esotico del football che cominciava a strabordare di stranieri. Sua la clamorosa doppietta a Brescia in un rocambolesco 4-4 nella stagione ‘98-99 che vide “il codino” sbagliare anche un rigore. E ancora a Brescia, 2006-07, il capitano Cozza stende la leonessa con la staffilata del 2-3 che regala ai granata la vittoria e la speranza della Serie A, arrivata in extremis con un quarto posto a +1 dal Pescara.

E poi Rolando Bianchi: 37 presenze e 18 reti sempre nella stagione 2006-07 prima di trasferirsi in terra d’Albione alla corte dell’emergente Manchester City, che solo allora iniziava lentamente a costruire le sue fortune in Premier. Ancora oggi lui stesso ammette: “il City fu una mia scelta”. Proprio nel 2006-07 è protagonista della cavalcata granata in Serie A guidata da Mazzarri: Rolando reduce da un infortunio l’anno prima esordisce con una tripletta a Palermo. Il resto è storia: 300.000 in città a festeggiare la promozione a fine anno. Rolando ammette anche questo: restio all’alcool non potrà fare a meno di ubriacarsi. Non solo di gioia.

Il Crotone ha ricordi più freschi della Serie A nel triennio 2015-18 e un miracolo sportivo firmato Nicola con cui entra di diritto nelle leggende del calcio. Pochi, pochissimi punti guadagnati nel girone d’andata condannano anzitempo i pitagorici alla retrocessione. La matematica tiene in vita i rossoblù. La matematica e il coraggio. Perché quello del girone di ritorno è un altro Crotone. Vittoria allo Scida con l’Inter grazie ad una doppietta di Falcinelli, pareggio al San Siro con i rossoneri, vittoria di rimonta 3-1 in casa con la Lazio e salvezza insperata. La fortuna gioca con gli squali perchè all’ultima di campionato l’Empoli perde in casa di un già retrocesso Palermo. Il miracolo sportivo si compie: il Crotone resta in A. Nicola santo subito. Come tutta la squadra, del resto.

Al momento il calcio calabrese è diviso da ambizioni profondamente diverse. Alla Reggina basterebbe un campionato all’altezza per raggiungere la massima serie, seppure le pretendenti in B sono autentiche corazzate: Genoa, Cagliari, Palermo, Brescia e Bari sono solo alcuni dei top club in serie cadetta. Il Crotone è invece lontano dai fasti di pochi anni addietro e il rischio è quello di stagnare in Lega Pro per troppo tempo.

Puntare sull’una o sull’altra è senza dubbio intrigante, e per capire se abbiano davvero la possibilitá di poter giá fare il salto di qualità e di categoria in questa stagione, si possono sempre consultare le quote sulla serie B. Viste e analizzate le quotazioni, é poi possibile utilizzare anche il classico bonus benvenuto messo a disposizione dai portali di betting appena consultati per puntare su una delle due compagini calabresi. La Reggina è partita bene in questa stagione 2022-23. In panchina siede un certo Filippo Inzaghi, uno che conosce la B. La premessa è quella per cui i granata possano giocare un campionato all’altezza fino all’ultima giornata. L’obiettivo playoff sembra scontato. Ma il condizionale è d’obbligo. Il Crotone ha scelto Lerda e indipendentemente dal discorso tecnico tattico si augura, così come il presidente Vrenna, un ritorno allo stadio del pubblico dopo due anni sfortunati sul piano sportivo e pandemico. I 9.000 visti allo Scida anni fa possono essere il valore aggiunto per tornare subito a sognare. Insomma, il primo obiettivo è ricucire subito lo strappo con il popolo rossoblù.