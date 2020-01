I giovani del Real Jonadi visitano il reparto di Pediatria dell’ospedale “Jazzolino”

*di Fabio Signoretta – Lo sport come collante di un’intera comunità e come fulcro di un’impegno sociale ampio che supera di gran lunga l’idea che l’impegno di un’associazione sportiva si debba fermare all’interno di un rettangolo di gioco.

Il Real Jonadi Giovani parte con questa idea e sposa questo principio e lo fa insieme a tantissimi ragazzi e ragazze del territorio. E in occasione delle festività natalizie questo impegno si è voluto concretizzare con una visita al reparto di Pediatria del presidio ospedaliero “Jazzolino” di Vibo Valentia per donare ai più piccoli un sorriso e un segno di affetto e di vicinanza per questi piccoli “guerrieri” che purtroppo hanno affrontato il periodo festivo in ospedale.

Un gesto spontaneo e pensato con il cuore per far sì che nella frenesia della corsa all’acquisto dei regali non ci si dimentichi di chi ha invece bisogno di maggiore vicinanza.

“Un ringraziamento speciale – hanno spiegato gli atleti – va a tutto il personale del Reparto per averci dato la possibilità di vivere un momento così toccante e profondo e per essere vicino a questi ragazzi in momenti così particolari della vita”.