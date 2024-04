I giovani calabresi di Forza Italia: “Accanto alla nostra vicepresidente Princi per portare la Calabria al centro dell’Europa”

“Accogliamo con entusiasmo e un pizzico di orgoglio la candidatura della Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi alle prossime elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno”.

In una nota i giovani di Forza Italia Calabria commentano la candidatura della vicepresidente Princi, annunciata congiuntamente dall’On. Francesco Cannizzaro e dal presidente Occhiuto, candidata con Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Sud, che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia,

“Siamo certi che le qualità umane, manageriali e professionali della vicepresidente, già note a noi calabresi, potranno fare la differenza in Europa” dichiarano i giovani del coordinamento giovanile.

“Una grande professionista, che con abnegazione e grande senso del dovere riveste già un ruolo istituzionale di rilievo, ma che, siamo certi, al Parlamento Europeo potrà esprimere maggiormente le doti per cui noi calabresi abbiamo imparato ad apprezzarla: l’ impegno nel fare, ma sempre al servizio del prossimo” commentano i giovani forzisti.

“Noi giovani di Forza Italia saremo al suo fianco, non solo in questa campagna elettorale, ma per tutte le sfide che verranno: lo faremo per la Calabria, che mai come oggi è al centro del dibattito politico, orientato a una visione e ad un progetto di sviluppo; lo faremo per la nostra terra, che mai come oggi, con la candidatura della vicepresidente Giusi Princi, potrà essere al centro dell’ Europa, nelle sedi delle più rilevanti decisioni politico-economiche, in quelle di oggi e di domani” concludono i giovani calabresi di Forza Italia.