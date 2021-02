I freni per lo sviluppo della Calabria e le elezioni regionali: Luigi De Magistris ospite di “On the news”

Lo scenario politico che si va concretizzando in vista delle elezioni regionali, i progetti di sviluppo per la Calabria, i nodi cruciali relativi alla Sanità ed alla legalità. Sono questi i temi principali che saranno affrontati nel corso della puntata di “On the news” che sarà visibile in live streaming sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino) ci sarà l’ex magistrato Luigi De Magistris, probabile candidato alla guida della Regione Calabria. Il sindaco di Napoli fornirà la sua visione in riferimento alle criticità che hanno sin qui frenato la crescita di un territorio dotato di importanti risorse umane e naturali, ma incapace di fare rete e superare gli ostacoli di ordine storico ed infrastrutturale. Qualche battuta sarà inoltre riservata alle vicende concernenti la formazione di un nuovo Governo in questo particolare momento.