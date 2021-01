I freni a disco e come funzionano

La maggior parte dei veicoli moderni montano dei freni detti “a disco”, ovvero un sistema frenante costituito da un disco circolare, che gira in sincrono con la ruota, e da una pinza che spinge le pastiglie contro il disco per creare attrito. La frenata si ottiene grazie all’attrito sviluppato tra disco e pastiglie. Quando si aziona il pedale del freno, l’impianto idraulico manda in pressione uno o più pistoncini che spingono le pastiglie contro il disco rallentando la sua rotazione e di conseguenza quella della ruota.

È chiaro che per viaggiare in sicurezza è necessario disporre di un impianto frenante perfettamente efficiente in grado di arrestare l’auto in spazi ridotti e senza alterare la traiettoria di guida.

Quando vanno sostituiti i dischi?

Ci sono diversi fattori che indicano che i dischi sono ormai da cambiare. Se i dischi sono andati incontro a regolare usura, non bisogna aspettare che l’auto evidenzi difetti in frenata per decidersi a sostituirli, ma è meglio intervenire preventivamente. Ci sono due indicatori che ci devono portare alla decisione di sostituire i dischi, il primo è la “tacca” che alcuni produttori mettono sul disco stesso per segnare il livello di usura massima accettabile, il secondo è il numero di chilometri percorsi (in genere i dischi si cambiano ogni 80.000km, mentre le pastiglie ogni 40.000km, quindi ogni 2 cambi di pastiglie vanno cambiati i dischi, con buona approssimazione).

Se i dischi sono invece danneggiati o si sono consumati in maniera innaturale bisogna basarsi su altri segni indicativi di un necessario intervento, per esempio la presenza di solchi sul disco stesso o eccessivo rumore in frenata o ancora una frenata che tenda a far sbandare il veicolo, per esempio “tirando” da un lato.

Come sostituire i dischi dei freni

Per sostituire il disco si comincia rimuovendo la ruota dopo aver sollevato il veicolo. Si rimuove poi la pinza, che è in genere fissata sul retro da un paio di bulloni, avendo cura i non danneggiare il tubo idraulico che è collegato alla pinza. Talvolta è necessario smontare o allentare anche la staffa che tiene in posizione le pinza per poter accedere al disco.

Ottenuto l’accesso al disco, in genere è sufficiente sfilarlo, aiutandosi con dello spray sbloccante se necessario. Alcuni dischi sono ulteriormente fissati al mozzo ed è quindi necessario rimuovere i fissaggi per procedere. Se il disco è libero ma non esce, potete aiutarvi con un martello di gomma o con uno tradizionale e un picchetto in gomma o legno per attenuare gli urti.

A questo punto è possibile montare il disco nuovo, pulendolo prima con un detergente apposito per dischi se necessario.

Si procede poi a rimontare la pinza in posizione sulla staffa. Spesso è necessario aiutarsi con un morsetto per comprimere i pistoncini e inserire il disco nella pinza.

Durante l’operazione è conveniente sostituire pastiglie, bulloni o altri componenti che mostrino segni di usura.

Concluse queste operazioni si può rimontare la ruota e procedere con un accurato test della frenata prima di mettere il veicolo in strada.