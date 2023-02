I dirigenti locali di Fratelli d’Italia riconoscono l’impegno profuso da Wanda Ferro: “Il Commissariato di Polizia a Cirò Marina è un segnale di forte presenza dello Stato in territori difficili”

“Apprendiamo positivamente la notizia del via libera del Ministero degli Interni sull’istituzione del

Commissariato di Polizia a Cirò Marina”. E’ quanto affermano Michele De Simone, Coordinatore

Provinciale di FdI e Maria Daniela Panteca, Coordinatore cittadino di Cirò Marina secondo i quali si tratta di: “Un ottimo risultato ottenuto grazie anche all’interessamento del sottosegretario agli Interni, Wanda

Ferro, e che vuole dare un segnale di forte presenza dello Stato in territori difficili, ma che possono

e devono avere la speranza di poter vivere liberamente nella legalità, oltre a costituire un ulteriore servizio per tutto il Cirotano consentendo agli utenti di gestire con facilità ed autonomia gran parte delle istanze amministrative che vengono solitamente presentate negli uffici della questura.

Ringraziamo Wanda Ferro perché ancora una volta dimostra la vicinanza ai nostri territori, accogliendo sempre e quotidianamente le varie problematiche che le vengono sottoposte e che il più delle volte trovano, come in questa occasione, soluzione”.