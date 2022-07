I dirigenti e gli eletti di Fratelli d’Italia si organizzano in vista delle elezioni politiche

Si è svolta venerdì scorso l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia alla presenza dei massimi vertici del partito di Giorgia Meloni. Tante le presenze degli amministratori e dei rappresentanti di partito dei comuni della provincia di Vibo Valentia, sul solco “dell’entusiasmo” che vive il partito dei conservatori italiani, grazie alle “indiscusse scelte politiche e al lavoro della propria leader”.

Dopo la relazione di apertura dei lavori, del coordinatore provinciale Pasquale La Gamba, dei vice-coordinatori Maddalena Basile, Nuccio Falduto, Franco D’Agostino e del coordinatore del capoluogo Salvatore Pronestì che hanno illustrato le iniziative intraprese dal nuovo assetto locale voluto dai massimi vertici regionali e nazionali del partito per il rilancio del partito nella provincia, i lavori sono proseguiti con gli interventi di tanti presenti, registrando il ritorno alla politica attiva di personaggi legati da sempre al centrodestra vibonese, come il già consigliere provinciale e comunale Franco Tigani, il già consigliere e assessore comunale Raffaele Manduca, il già consigliere comunale Valentino Preta, il sindaco di Spilinga Enzo Marasco, l’assessore del capoluogo Michele Falduto, il consigliere di Cessaniti Salvatore Barbieri, ma anche imprenditori come il vicepresidente nazionale turismo del Fenailp Roberto Incoronato. Ma, ancora, “tanti altri amministratori locali che hanno deciso di condividere il percorso di cambiamento del Paese che, indiscutibilmente, è stato affidato a Giorgia Meloni dal centrodestra il prossimo settembre con il rinnovo della classe politica del Paese”.

“Un clima di grande entusiasmo che vive il popolo dei Conservatori Italiani, che grazie alla coerenza ed alle scelte coraggiose oggi ci vede protagonisti grazie a Giorgia Meloni – questo uno stralcio dell’intervento di Pasquale La Gamba – siamo felici di condividere con tutte le forze sane e costruttive la ristrutturazione del sistema Paese, ma saremo attenti e vigili osservatori. Noi abbiamo bisogno di patrioti e di gente sana che si spenda in politica per passione e per amore, non cerchiamo faccendieri della politica e soprattutto le porte sono serrate per quelle persone di dubbia moralità e che vivono nel grigiore socio-politico mentre sono spalancate per i coloro che sono ‘Pronti’ a raccogliere la nostra sfida”.

“Siamo convinti – hanno sostenuto i partecipanti – che le elezioni politiche del 25 settembre saranno un vero tsunami per la politica italiana, che travolgerà nani e ballerini che nulla lasciano ai territori ma che da sempre traggono profitti per i propri torna conti personali o di gruppo”.