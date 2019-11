I DETTAGLI dell’operazione “Buitre Malo”: trovate pistole, ordigni e 167 mila euro in contanti

Le operazioni di esecuzione, martedì mattina, dell’ordinanza di misura cautelare personale e reale disposta dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della Procura, nei confronti di F.C., non hanno avuto termine con l’arresto del presunto usuraio.

Nel corso delle correlate attività di perquisizione, infatti, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme hanno individuato due appartamenti nella disponibilità dell’indagato, anche se formalmente non riconducibili allo stesso, all’interno dei quali è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale, costituito da sette pistole, due revolver e cinque semiautomatiche, tutte perfettamente funzionanti e ben oleate, pronte all’uso. Di queste, tre presentano la matricola abrasa e/o punzonata, due, invece, sono risultate provento di furto e per altre due sono in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza. Sono stati rinvenuti anche dieci alimentatori (caricatori) delle armi con 645 munizioni di vario calibro. Uno degli appartamenti nella disponibilità dell’indagato era stato anche adibito a vero e proprio deposito di materiale esplosivo, in spregio di ogni elementare misura di sicurezza: le Fiamme Gialle, infatti, hanno ritrovato un ordigno costruito artigianalmente, di circa un chilo, di elevata potenzialità lesiva, nonché sette quintali di artifizi pirotecnici di varia categoria, in parte anche clandestini, in quanto privi della prescritta etichettatura con le descrizioni normative e l’autorizzazione del Ministero dell’Interno. Il materiale è stato immediatamente rimosso in quanto gravemente pericoloso per l’incolumità pubblica ed in particolare per gli abitanti di quel condominio. L’eventuale innesco dei materiali avrebbe, infatti, arrecato gravi danni alle cose e soprattutto alle persone. Nascoste in una intercapedine di un mobile, sono stati rinvenuti dai finanzieri lametini anche 167.000 euro in contanti, suddivisi in “mazzette” confezionate sottovuoto, verosimilmente, secondo gli inquirenti, provento del reato di usura. Infine, F.C.è stato trovato in possesso anche di indumenti in dotazione alla Polizia penitenziaria, sulla cui provenienza sono in corso le indagini del caso. F.C., quindi, oltre ai già contestati reati di usura ed estorsione, dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi comuni da sparo, anche clandestine, ricettazione e detenzione illecita di materiali esplosivi ed esplodenti. Sulle pistole sequestrate saranno effettuate indagini balistiche per stabilire se con le stesse sono stati portati a termine altri delitti.