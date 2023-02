I consiglieri Tassone e Procopio attaccano il sindaco: “Immobile di fronte all’allerta meteo, Serra in difficoltà. Attivi subito il servizio di spazzaneve”

I consiglieri comunali Luigi Tassone ed Antonio Procopio manifestano tutto il loro disappunto per il modo, assolutamente improvvisato, con cui il sindaco Alfredo Barillari e l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno stanno mal gestendo le conseguenze derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la cittadina.

“Sebbene l’allerta meteo diramata per tempo dalla Protezione civile avesse dovuto mettere il Primo Cittadino nelle condizioni ideali per affrontare la situazione, alle 10:30 del mattino non risulta attivato ancora alcun intervento da parte degli amministratori pubblici”. Per tale motivo i due esponenti dell’opposizione consiliare sollecitano Barillari affinché metta subito in moto un servizio di spazzaneve, almeno lungo le vie principali del paese. “E’ impensabile – tuonano Tassone e Procopio – che in presenza dell’allerta meteo per la giornata odierna, anticipatrice di nevicate abbondanti al punto da indurre il sindaco ad ordinare la chiusura delle scuole, non sia stato previsto alcun intervento per prevenire con la giusta tempistica i problemi connessi alla viabilità ed agli spostamenti dei cittadini. Altrettanto grave risulta l’immobilismo passivo a cui stiamo continuando ad assistere in queste ore a fronte delle gravi difficoltà patite dalla popolazione”.