I consiglieri di Forza Italia denunciano: “Città abbandonata a sé stessa, Falcomatà componga la nuova Giunta con urgenza”

“Proclami, rassicurazioni, tanti buoni propositi: il ritorno in Consiglio comunale di Falcomatà era stato da lui annunciato come il terzo tempo di un mandato politico che, con rammarico, da troppi anni si è trasformato in una commedia dal sapore aspro, con un terzo atto conclamato, ma che stenta ad arrivare.

La città è abbandonata a se stessa: è indispensabile che Falcomatà componga al più presto la Giunta comunale”.

In una nota il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale affida la preoccupazione sulle sorti della città, dopo il rientro dell’ex sindaco sospeso Falcomatà, rientrato un mese fa alla guida della città.

“Commissioni consiliari senza una guida, presidenti decaduti e non sostituti, nessuna certezza sugli assessori: un vero disastro” denunciano i consiglieri.

“Del resto la maggioranza, in linea con il solito modus operandi, nasconde la polvere sotto il tappeto, mostrando un clima sereno nelle stanze della politica in cui in questi giorni verranno confermate o destituite molte posizioni.

Ma i fatti parlano chiaro: gli abbandoni già annunciati e i malumori malcelati sono sintomi di un clima tutt’altro che sereno” dichiarano i consiglieri.

“Un clima di incertezza che destabilizza in primis i cittadini, desiderosi di tornare alla normalità dopo anni turbolenti, ma che ci conferma ancora una volta l’inadeguatezza di quest’Amministrazione nel compiere le scelte giuste al momento giusto” conclude così la nota il gruppo consiliare.