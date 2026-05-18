I consiglieri comunali di Forza Italia: “La riconferma di Francesco Cannizzaro è il giusto premio a un lavoro di squadra straordinario e radicato sul territorio”

“La riconferma all’unanimità dell’onorevole Francesco Cannizzaro alla guida del partito in Calabria rappresenta il meritato riconoscimento a una leadership forte, lungimirante e straordinariamente radicata sul territorio”.

È quanto affermano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone.

“Sotto la guida del Segretario regionale Cannizzaro – proseguono i consiglieri azzurri – il partito in Calabria sta vivendo una fase di crescita e rigenerazione senza precedenti, diventando un modello di riferimento a livello nazionale. Il congresso regionale tenutosi ieri a Lamezia Terme, con la riconferma di Cannizzaro alla guida del partito in Calabria, ha dimostrato ancora una volta la vitalità di una classe dirigente coesa, capace di intercettare le istanze del territorio e trasformarle in risposte concrete e azioni di buongoverno”.

“Questa riconferma – conclude il gruppo consiliare – ci dà ulteriore slancio ed entusiasmo per proseguire, uniti e compatti, verso le prossime sfide. A partire da quella elettorale per il Comune di Reggio Calabria, che siamo certi vedrà la vittoria di Francesco Cannizzaro come Sindaco: il primo e fondamentale passo per il rilancio e lo sviluppo della nostra città e area metropolitana”.