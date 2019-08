I “Collage” a San Nicola da Crissa: la Confraternita del Santissimo Crocifisso festeggia i suoi 350 anni

Quest’anno la Confraternita del Santissimo Crocifisso di San Nicola da Crissa ha organizzato una settimana di importanti festeggiamenti sia religiosi che civili. La Confraternita infatti festeggia i 350 anni di storia, traguardo importante che la pone tra le confraternite più antiche della Calabria.

Ed è proprio per i suoi 350 anni che il Papa ha concesso alla stessa l’Anno Giubilare in cui tutti i fedeli in alcune giornate, tra cui il settenario del Crocifisso dal 19 al 26 agosto, potranno lucrare le indulgenze plenarie. Un altro momento di grande religiosità sarà vissuto venerdì 23 agosto con la solenne celebrazione liturgica dell’Adoramus Te Christe in piazza Crissa, che quest’anno arriva alla 40^ edizione. La processione dell’imponente statua lignea del Santissimo Crocifisso degli Angeli portata a spalle per tutte le vie del Paese chiuderà la festa religiosa domenica 25 agosto. I festeggiamenti civili, iniziati lunedì 19 agosto con la seconda edizione della notte rossa in cui si è esibita la Gaan Band e che ha visto la degustazione di prodotti tipici nonché, a notte fonda, una spaghettata molto apprezzata dai numerosissimi giovani presenti, sono proseguiti martedì 20 con una serata di grande cinema con la proiezione del film Bohemian Rhapsody sulla vita di Fred Mercury, mercoledì 21 con lo spettacolo Musica sotto le stelle che ha visto l’esibizione di diversi artisti sannicolesi coordinati dal cantante Pasquale Ficchì. Giovedì 22 è prevista l’esibizione del gruppo tributo Manna & Rino, sabato 24 del gruppo di musica etnica Amakorà. Il culmine dei festeggiamenti si avrà domenica 25 agosto con l’esibizione del complesso dei “Collage”, uno dei raggruppamenti più longevi del panorama della musica leggera italiana e che, nonostante l’età, continuano ad esibirsi in tutte le piazze italiane con grande partecipazione di pubblico.