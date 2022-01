I Carabinieri trovano 70 mila euro nello scantinato di una 75enne

A Taurianova i Carabinieri, unitamente ai militari dello Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria” e dei cinofili del battaglione “Calabria”, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo delle zone più rurali del territorio al fine di prevenire e reprimere la delittuosità in genere, hanno denunciato in di libertà una 75enne del posto, per riciclaggio.



I militari dell’Arma, nel corso di un’attività di perlustrazione in località Amato, frazione lungo la strada provinciale che da Gioia Tauro conduce nel cuore dell’Aspromonte, a seguito di una perquisizione eseguita del domicilio della 75enne, hanno rinvenuto, murati in un’intercapedine dello scantinato dell’abitazione, due buste sigillate contenenti quasi 70.000 euro in banconote di grosso taglio.

Sulla base degli elementi di prova sinora individuati, secondo l’accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Palmi, la donna sarebbe con ogni probabilità l’esclusiva posseditrice della somma di denaro, prontamente sequestrata perché verosimilmente di provenienza illecita.

Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini, mentre l’effettiva responsabilità della deferita all’Autorità Giudiziaria in ordine alla fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini.