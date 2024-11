I Carabinieri rinvengono un’arma clandestina, munizioni e oltre 9 chili di droga

I militari del Gruppo Carabinieri di Locri, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio, hanno svolto numerose perquisizioni sia presso abitazioni, che nell’ambito di fondi agricoli privati e demaniali, nei Comuni di Africo e Brancaleone.



Le attività, che hanno visto impiegati oltre 60 militari, hanno consentito di rinvenire, in aree demaniali diverse, tutte adiacenti a fondi di proprietà privata, ben 18 involucri di cellophane trasparente contenenti, nel complesso, quasi 9 kg di marijuana, una carabina marca Diana calibro 4,5 mm priva di matricola, e una sessantina di cartucce per pistola calibro 9, il tutto ben occultato all’interno della vegetazione e financo in zone adibite al pascolo di bestiame.