I Carabinieri hanno trovato sotto le foglie in un bosco 6 fucili e una pistola

I militari della Stazione Carabinieri Cardeto, assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, durante un attività di rastrellamento finalizzato alla ricerca di armi e munizioni illegalmente detenute, hanno rinvenuto in località boschiva “Timpa di peri”, occultate in un anfratto del terreno e coperte da fogliame, un bidone di plastica al cui interno vi erano: 2 fucili monocanna calibro 12, privi di marca e matricola, una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata e caricatore inserito contenente 7 proiettili, 9 proiettili calibro. 9×21 e 11 cartucce calibro 12 a pallettoni, 30 cartucce calibro 12 e 10 cartucce calibro 20 entrambi a palla asciutta, 10 cartucce calibro 12 e 7 cartucce calibro 16 entrambi a pallini.



Successivamente, hanno proseguito il servizio in località “bivio croce di romeo”, frazione del Comune di Cardeto dove, all’interno di un terreno, coperto da fogliame, hanno trovato una camera d’aria contenente un fucile sovrapposto calibro 12 con matricola abrasa, un fucile monocanna calibro 12, un fucile a canne parallele calibro. 16 privo di marca e matricola, una carabina ad aria compressa priva di marca e matricola, 10 proiettili per pistola calibro. 7,65, 5 cartucce calibro 12 e 6 cartucce calibro 16 a pallettoni. Tutte le armi e le relative munizioni, rinvenute in zone boschive prive di recinzione e di libero accesso, sono state poste sotto sequestro per i successivi accertamenti a cura del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina con l’intento di appurare e verificare se le stesse fossero state utili per la commissione di efferati delitti ovvero reati contro la persona o il patrimonio.