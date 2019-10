I Carabinieri hanno trovato in un bosco un fucile e 170 cartucce

I Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario dello Jonio, in provincia di Reggio Calabria, con la preziosa collaborazione dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un rastrellamento in un’area boschiva in località “Carruso”, hanno rivenuto, in un terreno demaniale, nascosto tra la fitta vegetazione un fucile da caccia calibro 12 marca Benardelli con matricola abrasa e quasi 170 cartucce di vario calibro.



Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa ei conseguenti accertamenti tecnici che saranno disposti dall’autorità giudiziaria.