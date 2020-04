I Carabinieri hanno sventato nella notte un furto in un negozio

La notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro hanno denunciato due soggetti per furto, i quali, approfittando dell’assenza dei proprietari, si erano introdotti all’interno di un esercizio commerciale, rubando della merce che avevano nascosto all’interno di due valigie.



Gli stessi militari, una volta allertati, sono intervenuti in tempi celeri sul posto, sorprendendo nell’immediatezza uno dei due autori, un 31enne maliano, censurato, domiciliato presso la tendopoli di San Ferdinando, il quale, poco dopo aver messo in atto il colpo, si era nascosto tra due autovetture parcheggiate nella parte retrostante dell’esercizio commerciale.

Grazie alla tempestiva visione delle telecamere, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad individuare anche l’altro complice, cittadino maliano, 32enne, incensurato, fermato in una via adiacente all’esercizio commerciale.