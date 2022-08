I Carabinieri hanno catturato un latitante sulla spiaggia

Stamattina i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Scalea, in provincia di Cosenza, hanno posto fine alla latitanza di Umberto Pietrolungo, 56 anni, soggetto ritenuto legato al clan Muto, egemone nella zona di Cetraro.

Era tranquillamente in spiaggia, presso un lido di Santa Maria del Cedro. Da lì, una volta scovato, è stato prelevato e rinchiuso dietro le sbarre nel penitenziario di Cosenza. Di lui si erano perse le tracce diciassette mesi fa. Il 56enne è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione, pena ribadita dai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro, perché considerato responsabile del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose. Condotta illecita di cui si sarebbe macchiato per quattro mesi, a partire dall’inizio del 2010 a Tortora.