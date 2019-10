I Carabinieri Forestali riscontrano irregolarità: sotto sequestro un’Isola Ecologica comunale

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Oriolo in collaborazione con i colleghi di Corigliano hanno posto sotto sequestro il Centro Raccolta RSU Comunale di Roseto Capo Spulico situato in località “Piano D’Orlando”.

Durante il controllo i militari hanno riscontrato alcune presunte irregolarità in violazione alle norme che regolano la gestione dei siti atti alla raccolta. All’interno dell’’isola ecologica erano infatti presenti,sostengono gli investigatori, alcuni cassoni metallici scoperti e stracolmi di rifiuti urbani non indifferenziati, quali residui di umido, plastica, metallo, resti di sfalci, legno e cartone. L’autorizzazione a tale attività prevede il conferimento solo di rifiuti differenziati tra loro. Inoltre per la lunga permanenza, l’umido contenuto all’interno dei cassoni era ormai, a giudizio degli inquirenti, in formazione di percolato. All’interno della stessa area, affermano coloro che hanno condotto le indagini, erano inoltre depositati direttamente sul pavimento ed a cielo aperto rifiuti eterogenei, alcuni di tipo pericoloso, quali ingombranti, unità esterne climatizzatori, batterie esauste, ombrelloni, biciclette, ventilatori, secchi vuoti in metallo di vernice e simili, marmitte catalitiche, bilance, bombole gas, oltre a sedie di plastica e bidoni di materiale di lavaggio chimico. Sotto una tettoia era presente un cassone con all’interno RAEE pericolosi TV CRT, in parte non riposti, dicono gli investigatori, in modo corretto. Alcuni frigo e congelatori sarebbero stati deposti direttamente sul pavimento. Il sito è vincolato paesaggisticamente in quanto si trova nelle adiacenze del torrente Ferro corso d’acqua pubblico. L’attività riscontrata nell’Isola Ecologica non rispecchierebbe in termini gestionali quanto imposto dalla normativa configurando di fatto l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti. Oltre al sequestro del centro raccolta è stato denunciato l’amministratore della società che gestisce da anni il centro per aver effettuato in maniera non conferme l’attività di raccolta e gestione rifiuti.