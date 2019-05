I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un’officina interamente abusiva

Una officina meccanica usata anche come carrozzeria per la riparazione di veicoli e mezzi pesanti è stata posta sotto sequestro a Montalto in località “Coretto” dalla locale Stazione dei Carabinieri Forestale.

L’attività illecita, esercitata senza permesso e autorizzazione, è stata individuata durante un controllo sulle attività presenti sul territorio coordinato dalla Procura della Repubblica di Cosenza e finalizzato alla repressione delle attività di abusivismo in tema ambientale ed urbanistico edilizio. Le verifiche effettuate dai militari hanno permesso di appurare, riferiscono gli stessi investigatori, che l’attività di manutenzione dei veicoli, meccanica e carrozzeria, veniva svolta abusivamente. Non vi sarebbe stata, infatti, alcuna iscrizione al registro delle imprese esercitanti attività di riparazione e autorizzazione commerciale. La stessa sarebbe stata sprovvista di licenza sanitaria e non vi era, sostengono gli inquirenti, alcuna tracciabilità dei rifiuti prodotti pericolosi e non, così comesarebbe stata priva delle autorizzazioni in materia ambientale e per le emissioni in atmosfera. In particolare, ispezionando l’area, sarebbero stati rinvenuti diversi fusti di olio usato, vernici, batterie esauste, parti meccaniche e svariate automobili, alcune prive di targhe e in attesa di essere demolite e altre regolarmente targate in attesa di riparazione.

A conclusione degli accertamenti i militari hanno sequestrato l’intera struttura, tutta l’area su cui insiste l’attività pari a circa 1600 metri quadri, le strumentazioni da lavoro ed i rifiuti meccanici illecitamente stoccati. L’area sarebbe risultata, inoltre, priva dei requisiti minimi normativi quali un sistema di gestione delle acque piovane e di quelle provenienti dalle zone raccolta dei rifiuti. Il gestore dell’ attività completamente abusiva, un uomo di 50 anni è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria in concorso con il proprietario del fabbricato industriale. Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 5000 euro.