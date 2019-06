I Carabinieri di Serra San Bruno trovano una pistola in auto e arrestano due persone

Stamattina i Carabinieri della Stazione di Serra San Bruno hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di detenzione e porto abusivo di arma clandestina e munizioni, Antonio Iellamo, 59enne di Monterosso Calabro e Nicola Boragina, 53enne di San Nicola da Crissa, noti agli inquirenti.



I militari, durante un controllo alla circolazione stradale hanno intimato l’Alt all’autovettura condotta dal 59enne. I due, sin da subito, hanno assunto un atteggiamento di insofferenza.

Durante le verifiche dei documenti di guida e circolazione i Carabinieri, insospettiti da tale comportamento, hanno deciso di approfondire il controllo ed eseguire una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale è stata trovata, nascosta all’interno della tasca del sedile anteriore lato passeggero, una pistola semiautomatica, di marca Walther, modello “PPK” calibro 7,65, con matricola abrasa completa, completa di serbatoio contenente 5 proiettili dello stesso calibro.

I due, non avendo dato alcuna giustificazione sulla provenienza dell’arma, sono stati dichiarati in stato di arresto e condotti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la casa circondariale di Vibo Valentia.

L’arma sequestrata sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche per i successivi accertamenti scientifici e balistici.