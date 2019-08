I Carabinieri di Fabrizia salvano un’anziana signora: era riversa a terra in casa

L’hanno trovata riversa a terra, incapace di reagire e le hanno fornito i primi soccorsi per poi affidarla ai sanitari che l’hanno condotta all’ospedale di Catanzaro.

I Carabinieri della Stazione di Fabrizia hanno salvato un’anziana signora, la quale avrebbe rischiato più gravi conseguenze senza il tempestivo intervento dei militari, che con la loro azione hanno posto fine allo stato di difficoltà. La signora non aveva dato segni della propria presenza non rispondendo ai vicini. Questi ultimi, preoccupanti per le sorti della donna, hanno allertato i Carabinieri agli ordini del comandante Giuseppe Pelaia, che hanno subito provveduto a recarsi sul posto confermando la generosità di un’azione di sostegno alla popolazione, oltre che di prevenzione dei reati e di salvaguardia della legalità.