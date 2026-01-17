I.C. Carducci- V. da Feltre, famiglie e territorio alla scoperta della nuova scuola dell’infanzia di San Brunello

Tanto interesse e curiosità per l’apertura della nuova sede di San Brunello della Scuola dell’Infanzia ex Melissari dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria. L’Istituto, in occasione dell’Open Day che ha coinvolto tutti i plessi, ha aperto le porte alle famiglie e al territorio, permettendo di visitare i locali, conoscere l’offerta formativa e incontrare docenti e personale della scuola dell’infanzia, della primaria e della scuola secondaria di I grado.

Nella nuova sede di San Brunello, in particolare, bambini e genitori sono stati accolti con palloncini colorati e un ospite d’eccezione: Spiderman, il supereroe tanto amato che ha accompagnato i piccoli alla scoperta della scuola. L’Open Day alla scuola dell’infanzia San Brunello si è aperto con un momento particolarmente significativo: la benedizione del parroco di San Bruno, don Angelo Casile, a testimonianza del forte legame tra la scuola e la comunità.

Nei nuovi locali, caratterizzati da ampi spazi anche all’aperto, la scuola ha curato con attenzione l’allestimento degli ambienti, pensati per favorire l’apprendimento, la socializzazione e il benessere dei bambini.

“La nuova sede – afferma il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Sonia Barberi – rappresenta un ambiente accogliente e stimolante, in cui i bambini possono crescere serenamente, sviluppando competenze e valori fondamentali per il loro futuro. Il nostro Istituto pone particolare attenzione ai bisogni degli alunni, è aperto al dialogo con le famiglie ed è impegnato a garantire una proposta educativa di qualità, fondata sull’inclusione e capace di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita sereno, ricco di stimoli e di opportunità”.

L’Open Day, che ha interessato tutti i plessi dell’Istituto (scuola dell’infanzia Carducci e San Brunello; scuola primaria Carducci e Melissari-Vito; scuola Secondaria di I Grado Vittorino da Feltre), ha registrato ampia partecipazione delle famiglie, coinvolgendo bambini e ragazzi in percorsi laboratoriali, attività creative e momenti di condivisione pensati per valorizzare l’esperienza educativa offerta dalla scuola.