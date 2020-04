I bambini di Filogaso battono il Coronavirus e danno vita all’“Affrontata” [FOTO]

Non hanno voluto perdere la tradizione, la celebrazione del rito pasquale. Non hanno voluto rinunciare a rendere omaggio al Cristo risorto e, a modo loro, hanno voluto rappresentare “L’Affrontata”.



In una viuzza di Filogaso, tre bambini hanno dato vita al celebre episodio storico-religioso conservato nel cuore dei fedeli e, attraverso le riprese di un telefono, lo hanno riproposto alla comunità. Si sono serviti di tre immagini (in sostituzione delle consuete statue) per rappresentare l’incontro tra Gesù risorto, la Madonna e San Giovanni Apostolo. Il tutto animato dalla tipica corsa. Un’idea apprezzata in un momento in cui non è possibile, a causa del Coronavirus, il raduno delle persone nemmeno per le celebrazioni cattoliche.