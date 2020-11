I 18 punti all’ordine del giorno della seduta di “congedo” del Consiglio regionale di martedì

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi domani martedì 10 novembre alle 12 a Palazzo Campanella.

La seduta è stata convocata dal presidente Domenico Tallini. Diciotto i punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di legge n. 55/11^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Tallini, Minasi, Pitaro Vito, Aieta, Pietropaolo, Arruzzolo, Crinò, Pitaro Francesco, Graziano, Anastasi, recante: “Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) (Relatore: Consigliere Mancuso);

2) Proposta di provvedimento amministrativo n. 50/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Approvazione del Piano Finanziario, del differimento del termine per la conclusione degli interventi e delle schede nuove operazioni” – (Relatore: Consigliere Neri);

3) Proposta di legge n. 64/11^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Tallini, Neri, Crinò, Molinaro, Giannetta, Arruzzolo, Raso, recante: “Abrogazione della legge regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di ‘elezioni primarie’ per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale)” – (Relatore: Consigliere Mancuso);

4) Proposta di provvedimento amministrativo n. 72/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto della proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII). Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013 approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma” – (Relatore: Consigliere Neri); 5) Proposta di provvedimento amministrativo n. 51/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario. Approvazione schede intervento” – (Relatore: Consigliere Neri);

6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 54/11^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013. Approvazione rimodulazione schede intervento “StaInCalabria”, “InCalabria”, “II.13 Interventi stradali e aeroportuali”, “III.6 Politiche attive del lavoro”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario” (Relatore: Consigliere Neri);

7) Proposta di provvedimento amministrativo n. 6/11^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anno 2020” – (Relatore: Consigliere Molinaro);

8) Proposta di legge n. 54/11^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Pitaro Vito, Crinò, Neri, Arruzzolo, Minasi, Pietropaolo e Graziano recante: “Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)”. (Relatore: Consigliere Pitaro Vito);

9) Proposta di legge n. 53/11^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Crinò, Minasi, Pitaro Vito, Pietropaolo, Graziano e Arruzzolo recante: “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2013. (BURC n. 65 del 30 giugno 2020). Proroga del termine di adeguamento” (Relatore: Consigliere Crinò);

10) Proposta di legge n. 56/11^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Pitaro V. e Tassone, recante: “Istituzione Consorzio Costa degli Dei” (Relatore: Consigliere Pitaro V.);

11) Proposta di legge n. 50/11^, di iniziativa del Consigliere regionale Mancuso, recante: “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” (Relatore: Consigliere Mancuso); 12) Proposta di legge n. 63/11^ di iniziativa del Consigliere regionale Minasi, recante: “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018” – (Relatore: Consigliere Minasi);

13) Proposta di legge n. 58/11^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Giannetta, Anastasi, recante: “Norme per l’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private” – (Relatore: Consigliere Giannetta);

14) Mozione n. 42 a firma dei Consiglieri regionali Mancuso e Graziano “Prosecuzione delle attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di concessione demaniale. Art. 182 del D.L. n. 34/2020, nella versione modificata della legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020- Suppl. Ordinario n. 25)”;

15) Ordine del giorno a firma dei Consiglieri Tallini, Esposito, Minasi, Neri, Paris e Crinò “Medici ex condotti”;

16) Mozione n. 40 a firma del Consigliere regionale Anastasi “Riconoscimento dell’Eccidio di Rizziconi come unica strage nazista in Calabria”;

17) Proposta di provvedimento amministrativo n. 70/11^ d’Ufficio, recante: “Presa d’atto della morte del Presidente della Giunta regionale (articolo 60, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio regionale)” (Relatore: Consigliere Mancuso);

18) Proposta di provvedimento amministrativo n. 69/11^ d’Ufficio, recante: “Presa d’atto dell’intitolazione della Cittadella regionale al Presidente della Regione Calabria, On. Avv. Jole Santelli” (Relatore: Consigliere Mancuso).