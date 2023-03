Home Care Premium 2022, attivo lo Sportello sociale dell’Ats di Serra San Bruno

L’Ambito Territoriale di Serra San Bruno (Comuni di Serra San Bruno, Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, Fabrizia, Gerocarne, Mongiana, Nardodipace, Pizzoni, San Nicola da Crissa, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Vallelonga, Vazzano) ha aderito al progetto “Home Care Premium 2022“. Le attività sono promosse e finanziate dall’Inps e la scadenza del progetto è fissata al 30 giugno 2025.

CHI PUO’ ADERIRE

Possono aderire persone non autosufficienti, rientranti nelle categorie di disabili/invalidi/inabili, riconosciute ai sensi delle leggi nazionali vigenti in materia per almeno il 67%, che siano dipendenti pubblici e/o pensionati (diretti e indiretti) INPS – ex INPDAP, i loro coniugi o conviventi (da convivenza o da unione civile) o i loro familiari di primo grado, o minori, (anche se orfani e/o in affidamento familiare, giudiziale e/o preadottivo), fratelli e sorelle nel caso in cui il titolare ne è curatore/tutore, avere la residenza nei Comuni dell’Ambito territoriale di Serra San Bruno.

SPORTELLO SOCIALE SERRA SAN BRUNO

È attivo un apposito sportello, ubicato nel palazzo municipale di Serra San Bruno (Piazza Carmelo Tucci, 1), che fornisce ogni informazione utile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e nelle giornate di martedì e giovedì dalle 15:00 alle 19:00, anche per via telefonica (Tel. 0963.779440).

TIPI DI PRESTAZIONI

Per quanto riguarda le prestazioni offerte, i beneficiari potranno usufruire, tra l’altro, di: