Habemus RHEGIUM: la Reggina è di Claudio Lotito

“Habemus RHEGIUM. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”. Questo il testo del post social che il sindaco di Reggio Calabria ha utilizzato per annunciare urbi et orbi la felice conclusione della trattativa che trasferisce la proprietà della Reggina a Claudio Lotito. Trova così il suo atteso epilogo la stagione targata Nino Ballarino, avara di soddisfazioni, copiosa di delusioni e frustrazioni sin dal suo primo vagito. La Reggina è stata liberata. Decisivo l’impegno profuso dal Primo Cittadino che in un mese ha liberato Palazzo San Giorgio e il glorioso club amaranto.