Ha preso il via il progetto pilota “Curare con la prevenzione sanitaria a scuola”

Ha preso il via oggi, lunedì 23 febbraio, la fase operativa del progetto pilota “Curare con la prevenzione sanitaria a scuola”, voluto dall’europarlamentare reggina Giusi Princi, coadiuvata dalle coordinatrici scientifiche del progetto, Lorena Turano e Maria Grazia Richichi. Iniziativa accolta dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XIII di Villa San Giovanni, che ospiterà tutti gli eventi.



Nei giorni scorsi già si era consumato il primo degli incontri tematici, con le “Considerazioni di prevenzione Cardiovascolare” di Mariateresa Cacciola, medico cardiologo presso l’UOC di Cardiologia del G.O.M. di Reggio Calabria.

Stamane, invece, si è tenuto il primo appuntamento con le visite specialistiche odontoiatriche di prevenzione. Ad aprire le danze è stato il dottore Damiano Reitano, che replicherà il 2 marzo.

Il calendario del progetto pilota di prevenzione nelle scuole si sta arricchendo di numerosi specialisti, che si impegneranno in visite di prevenzione ed incontri a tema.

Alternando incontri tematici e visite specialistiche, questo progetto mira a sensibilizzare alunni e famiglie sull’importanza della prevenzione come primo strumento per la tutela della salute dei giovani.